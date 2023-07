Spagna | oggi dibattito a tre | Feijo assente | socialisti temono sia un rischio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Madrid, 19 lug. (Adnkronos) – A quattro giorni dal voto in, questa seraelettorale tv iche sarà però un duello a tre, con Alberto Nunezo, indicato dai sondaggi come il favorito nelle urne, che sarà. Il leader dei popolari si è rifiutato di partecipare, affermando che il format ideato dalla Rtve – cioè lo scontro tra lui, il premier socialista Pedro Sanchez, la vice premier e leader di Sumar Yolanda Diaz e il leader di Vox Santiago Abascal – è “un modello incompleto”.chiedeva che partecipassero anche i leader dei partiti catalani e baschi, Bildu, Erc e Pnv, per mostrare visivamente la dipendenza di Sanchez dai nazionalisti. Alla richiesta, la televisione pubblica ha realizzato una 7 ma con i portavoce parlamentari dei partiti, e alla ...

A quattro giorni dal voto in, questa sera dibattito elettorale tv iche sarà però un duello a tre, con Alberto Nunez Feijoo, indicato dai sondaggi come il favorito nelle urne, che sarà assente. Il leader dei popolari si è ......2% in Germania, i risultati di Francia (+ 49,9%) e(+ 51,7%) hanno ampiamente compensato ... Prezzo e prestazioni al top Xiaomi 13 , in offertada smartapp a 604 euro oppure da eBay a 675 ...... quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50 , ci ritroveremo in, dove viaggeremo nel tempo... Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di19 luglio 2023 Nella puntata di ...

Italia-Spagna oggi, Europei hockey pista 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

La sovrana iberica è apparsa radiosa alla consegna dei premi giornalistici ABC. Ha indossato un due pezzi firmato Maksu, regalando sorrisi ed espressioni cariche d'amore al marito ...Per la stagione estiva, Vueling consiglia di esplorare alcune isole europee con radici mitiche che continuano a stregare i cuori anche oggi MILANO - Ci ...