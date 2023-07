Spacca il palco per il peso | Fai schifo Emma sbotta contro una follower

Marrone ha replicato su Instagram alle parole offensive ricevute tra i ...Ma ecco che poi spunta l'idiota: 'Emma tra pocoilse continua così', ha scritto tal Claudia. Una battutaccia, infame, che fa riferimento al peso dell'artista. "Raga, io non esco": poi ..."Emma tra pocoilse continua così". Queste le parole della fan, che non ha saputo trattenersi dal riversare un bel quantitativo di odio ingiustificato (probabilmente misto a invidia) ...

Emma Marrone attaccata di nuovo per il suo peso: «Spacca il palco» Vanity Fair Italia

Emma sotto accusa. Questa volta la critica arriva per il peso. Già, il peso della cantante. Non il peso della sua voce nella scena musicale italiana, ma proprio il peso corporeo. Sì, qualcuno nel 2023 ...Emma Marrone ha replicato al commento di una donna che ha puntato il dito contro il suo peso. La cantante l'ha rimessa al suo posto, dimostrando di non essere disposta a tollerare il body shaming. Chi ...