Sound of Freedom | il film sul traffico di bambini con Jim Caviezel è un successo al box office

Sound of Freedom, il nuovo film in cui Jim Caviezel fa parte di un'organizzazione che lotta contro la tratta di bambini, sta avendo un enorme successo al botteghino.Il box office americano ha un nuovo re a sorpresa: Sound of Freedom, film-cospirazionista che negli USA ha conquistato una larghissima fetta di pubblico.