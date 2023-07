Sondaggi elettorali Tecné | ancora in calo la fiducia nel Governo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il Pd risale sopra il 20% Non sono tanti i cambiamenti contenuti nelle ultime intenzioni di voto di. Secondo i suoile variazioni più importanti riguardano Fratelli d’Italia e il Pd. Il partito di maggioranza scende di tre decimali al 29%, mentre quello di Elly Schlein sale della stessa grandezza, al 20,1%. Totalmente stabili, invece, sono gli altri partiti sopra il 10%, il Movimento 5 Stelle, che è al 15,5%, e Forza Italia, che perrimane altissimo, all’11%. Le altre variazioni sono solo di un decimale. Si tratta, per esempio, di quella della Lega, che aumenta dello 0,1% e va all’8,7% e di Sinistra Italiana/Verdi, che sale al 3,2%. Questo stesso decimale, invece, è perso da Azione e Italia Viva, che ora sono al 3,5% e al 2,5%. Ferma, tra le formazioni più ...

Per il 53% la magistratura fa politica Non provengono buone notizie per Elly Schlein dagli ultimidi Swg, che vedono il Pd subire il calo maggiore, dello 0,4%. Ora il partito è al 20% tondo, all'incirca allo stesso livello a cui è da quando Schlein è divenuta segretaria. In ...Nei primi mesi dal suo insediamento, Schlein poteva perlomeno confidare suipositivi. L'effetto novità aveva fatto risalire la china al PD. Ora che è svanito e che le sconfitte...... l'ex presidente americano ha annunciato di essere indagato dal Dipartimento di giustizia, per i suoi tentativi di ribaltare i risultatidel 2020. C'è posta per Trump: indagato dal ...

Sondaggi politici, calano Fratelli d'Italia e Lega mentre sale Forza Italia: male anche il Pd Fanpage.it

Secondo i sondaggi elettorali di Swg sui casi Delmastro, Santanché, La Russa gli italiani sono garantisti, aspettano una sentenza ...Un sondaggio tra l'elettorato svizzero conferma le indicazioni di una vittoria dell'UDC sui Verdi alle prossime elezioni federali.