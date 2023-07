Solofra | nominato il commissario prefettizio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon sentenza n. 7042/2023, pubblicata il 18 luglio 2023, il Consiglio di Stato ha disposto la rinnovazione, limitatamente alle sezioni III e V, delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale didel 12 giugno 2022. ?Il Prefetto ha, pertanto, con provvedimento in data odierna, il dott. Antonio Incollingo, vice prefetto in quiescenza,per la temporanea gestione dell’Ente fino all’espletamento delle operazioni elettorali da svolgersi entro il prossimo settembre. ?Il dott. Incollingo, di origini molisane, ha concluso la sua carriera presso la Prefettura di Potenza in qualità di Capo di Gabinetto ed ha svolto numerose gestioni commissariali tra le quali, da ultimo, quella presso il Comune di San Giovanni Rotondo (FG)., si ...

