“Solo stro***” Furia Elettra Lamborghini | esplode dopo quelle accuse | “Superato il limite”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una vera e propria, che nelle ultime ore ha dovuto leggere delle critiche inaspettate sul suo fisico. Lei ha fatto un importante annuncio poco tempo fa, ma come spesso succede non ci sono stati solamente i complimenti ma anche gli attacchi gratuiti degli hater. E adesso ha voluto sfogarsi apertamente con i suoi follower, spiegando le ragioni che l’hanno fatta arrabbiare così tanto in questa occasione.era finita nel mirino delle critiche non soltanto per il suo fisico, ma anche per un suo commento sugli stipendi: “Non invidio chi vive con 1500 euro al mese. Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa. Mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel ...