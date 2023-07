...da parte di chi cerca sempre di attribuire una patente di accettabilità o meno di un. I ... Un amore per l'Italia che, da oltre'anni, è sempre ricambiato.L', originaria di Chihuahua in Messico, si è trasferita'anni fa nella città di Stradivari per la professione del marito, Arturo Ponce archettaio con bottega al civico 14 di via Robolotti. ...Una persona meravigliosa, oltre a essere uneccezionale. Ora che mi ci fa pensare, avevamo ... voglio portare a teatro un spettacolo fatto di canzoni che ho messo da parte negli ultimi'...

"So' artista da vent'anni". Imbratta il treno e deride il capotreno ilGiornale.it

"Dai, ognuno fa il lavoro suo. So artista da 20 anni. Eddai, fai finta che non mi hai visto. Devo chiamà l'avvocato mio", ha protestato col capotreno che, come da protocollo, l'ha invitata a seguirlo ...celebrerà i vent'anni dell'apertura dello Stax Museum of American Soul Music di Memphis, in collaborazione con la Stax Music Academy e la partecipazione di artisti che hanno fatto la storia della ...