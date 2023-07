Snakebyte diventa ‘Hall-In’ con la nuova gamma di gamepad con licenza Xbox

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 19 luglio 2023) . Sono dotati di innovativi sensori a effetto Hall che garantiscono precisione e durata, leader nel settore degli accessori innovativi per videogiochi, ha annunciato oggi l’introduzione di unadicon. Tutti dotati di sensori ad effetto Hall all’avanguardia, che garantiscono i massimi livelli di precisione e durata per i giocatori più esigenti. Notevolmente più accurata e duratura dei potenziometri utilizzati dalla maggior parte dei controller. Ladicondi Snakeybyte è ideale per il gioco competitivo e promette di porre fine allo stick-drift e ai movimenti imprecisi durante il gioco. In uscita nel quarto trimestre del 2023, ...