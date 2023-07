Sinner | Musetti | Berrettini e gli altri | dove giocheranno gli azzurri fino allo US Open

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Come proseguirà la stagione degli italiani e delle italiane?Jannike Lorenzo, Matteoe Lorenzo Sonego? Scopriamolo insieme 24 - 30 luglio La prossima ...

14 - 21 agosto A Cincinnati, nel secondo grande appuntamento combined prima dello US Open, il Wester & Southern Open, troviamoe Berrettini. Sonego ha comunque grandi possibilità ......Casper Ruud Stefanos Tsitsipas Holger Rune Andrey Rublev JannikTaylor Fritz Frances Tiafoe Karen Khachanov Felix Auger - Aliassime Cameron Norrie Tommy Paul Borna Coric LorenzoHubert ...... ce lo ricordiamo per la vittoria che ottenne ai danni di Lorenzoa Madrid (e, tornando ... Jannik, al terzo turno di Parigi. L'equilibrio ad inizio match è totale, almeno per i primi ...

Masters 1000 Cincinnati, entry list: ci sono Sinner, Musetti e Berrettini. Tra le donne rispunta Wozniacki Ubitennis

Come proseguirà la stagione degli italiani e delle italiane Dove giocheranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo ...Non arriva invece il mea culpa da parte di Amarissa Toth: “Non capisco la sua reazione così esagerata” Il caso che ha riguardato Zhang Shuai nel WTA di Budapest ha già fatto il giro del mondo. La cine ...