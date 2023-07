Single o in coppia? Uno dei due stili di vita costa il doppio

Leggi su chenews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Quale stile didi più tra l’essereo in? Tra i due, c’è uno cheildell’altro: ecco qual è. Unadimolto se si aggiungono cene, regali, compleanni, viaggi, un animale domestico e molto altro ancora. Tanto che c’è chi in più di un’occasione guarda con nostalgia ai propri anni da, pensando che lafosse più economica. Ma è davvero così?: chi risparmia – CheNews.itEssereè un’opzione legittima tanto quanto essere in. Attualmente sono molte le persone che, per loro stessa decisione, preferiscono vivere da sole. Va chiarito, ...