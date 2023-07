Sindaco beccato mentre comprava cocaina | lo scandalo travolge il Pd

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una vizio che lo aveva reso schiavo. Influenzando le sue giornate e le sue scelte. C'è un'intera comunità che, da questo pomeriggio, non parla d'altro. Ildi Cecina, ridente cittadina in provincia di Livorno, è stato pizzicatoacquistava droga., per la precisione. Samuele Lippi, importante esponente del Pd toscano, è stato visto dai carabinieristava comprando la polvere bianca. Gli uomini in divisa lo hanno seguito e fermatoera alla guida della propria automobile. Vista la quantità ridotta della droga, ritenuta ad uso personale, Lippi è stato segnalato alla prefettura e nei suoi confronti è scattata solo una sanzione amministrativa che non implica risvolti penali. Contestualmente, all'amministratore è stata anche ritirata la patente. Una notizia ...