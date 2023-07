Signora Volpe | arriva la nuova serie crime su Canale 5 | trama e cast

(Di mercoledì 19 luglio 2023)5 si tinge di giallo per le prossime settimane: si accinge a debuttare in prima serata, da stasera 19 luglio. Interpretata da Emilia Fox, laandrà in onda per tre puntate e seguirà le indagini di Sylvia Fox: ecco cosa dovremo aspettarci. Un nuovo titolo si appresta ad arricchire il palinsesto televisivo estivo di5. Stiamo parlando di, una miniinglese in tre puntate, girata interamente in Italia. Nel dettaglio, le riprese si sono tenute, infatti, tra Lazio e Umbria. Tra le località apparse, infatti, spiccano Panicale, un piccolo centro in provincia di Perugia, Roma e le zone limitrofe al lago di Bracciano., tutto sulla...

Su Canale 5 dalle 21.29. Una zia preoccupata. Sylvia Fox e' una spia britannica in cerca di svago che si reca in Italia per il matrimonio della nipote. Un omicidio costringera' Sylvia a ...La fiction, in onda dalla prima serata di mercoledì 19 luglio, è stata confezionata in Inghilterra, ma è un'ode all'Italia, costruita sul pretesto di un giallo venato di rosa. Un racconto ibrido, dove ..., ore 21:20 su Canale 5 Un'ex spia britannica finisce in Italia per indagare su alcuni misteri in Umbria. Freedom " Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1 Nuovo programma di Roberto ...

«Signora Volpe», la serie tv inglese girata in Italia debutta su Canale 5 La Verità

Su Canale 5 debutta Signora Volpe serie tv: scopri qui i dettagli sull'uscita, la trama e il cast della miniserie giallo-rosa con Emilia Fox!Indice dei contenuti1 Morte Andrea Purgatori, gli inizi al Corriere della Sera2 Da tempo era uno dei volti di spicco di La73 Morte Andrea Purgatori, i messaggi di cordoglio Condividi su Il mondo del g ...