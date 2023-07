Si lavano i piedi nella fontana di piazza Tacito La provocazione del sindaco Bandecchi | ' Tre colpi di fucile'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il primo cittadino di Terni: 'La mia è una, ma una bella multa non gliela toglie nessuno'

Il primo cittadino di Terni: 'La mia è una provocazione, ma una bella multa non gliela toglie nessuno'"I tre colpi di fucile ovviamente sono una provocazione, ma la multa a quei signori che si lavano i piedi nella fontana di piazza Tacito, uno dei simboli della città di Terni, non gliela toglierà nessuno": a dirlo all'ANSA è il sindaco Stefano Bandecchi, dopo avere pubblicato nelle storie

Terni, 19 luglio 2023 - Usa l'ironia e l'arma del paradosso il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. "I tre colpi di fucile ovviamente sono una provocazione, ma la multa a quei signori che si lavano i ..."I tre colpi di fucile ovviamente sono una provocazione, ma la multa a quei signori che si lavano i piedi nella fontana di piazza Tacito, uno dei simboli della città di Terni, non gliela toglierà ness ...