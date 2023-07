Si fa presto a dire toast

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Per qualcuno è il più veloce e banale pranzo “al volo” da bar e Autogrill, a base di pane rinsecchito, spalla cotta e scialbe fette di formaggio più o meno filante, e per altri è un escamotage per mettere insieme la cena in famiglia quando il frigo è quasi vuoto, magari dandogli un’aura di “serata senza regole” esonerata dalla noiosità delle raccomandazioni nutrizionali per i più piccoli (e non solo per loro). Per altri ancora rappresenta una vera e propria madeleine proustiana, tra ricordi d’infanzia spalmati di burro e affetto, o anche il simbolo della conquistata indipendenza adolescenziale, perlomeno sotto il punto di vista gastronomico. Così è stato per chi scrive e sua sorella, le cui prime serate a casa da sole furono all’insegna di birre “speciali” scelte con cura sugli scaffali del supermercato più fornito – all’epoca quelle artigianali erano ancora un miraggio – e deliziosi ...