Si è spento improvvisamente Andrea Purgatori | il giornalista aveva 70 anni

... attorno alle 20, ma poi,, ne sono arrivati tantissimi attorno alle 22.30. C'era ... in navigazione mi guardavo vicino e non lontano, a bordo abbiamole luci, tenendo visibili ...Simone, unico figlio di una famiglia molto conosciuta in città (il nonno possedeva un'armeria in città passata ai figli), si èsenza alcuna causa apparente. Per questo motivo ...Bruce Lee si èall'età di 32 anni a Hong Kong il 20 luglio 1973. "In circostanze misteriose",...si ritrovò a lavare i piatti in un ristorante cinese, tornando al punto di ...

Morto Andrea Scabbia, il bidello-menestrello di Ferrara Corriere

E’ stato colto da un improvviso arresto cardiaco che, purtroppo, è risultato fatale. Sarebbe stata questa la causa della morte, diagnosticata a seguito dell’esame medico legale di Ruben Biskupec, il 2 ...Interi quartieri del centro storico e non solo sono rimasti senza elettricità (oltre 300 utenze) ieri nel primo pomeriggio. Oltre alle abitazioni private, a fare scattare l’allarme è stato l’improvvis ...