Si accascia sul volante della gru | operaio muore nel cantiere Amazon

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tragedia nella mattina di oggi, mercoledì 19 luglio, a Jesi, in provincia di Ancona: aldi via Coppetella un lavoratore è morto, probabilmente per il troppo caldo. La vittima era unspecializzato di 75 anni, campano, che stava manovrando una gru. Nelsi sta...