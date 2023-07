Shock in California | a 3 anni spara e uccide sorellina

Tragedia a San Diego, in, dove una bambina di 1 anno è stata ferita e uccisa lunedì dal fratello di 3 anni con un colpo pistola. Lo riferisce la polizia secondo quanto riportato da Abc news. La piccola è stata ...Una bambina di un anno è stata colpita accidentalmente e uccisa dal fratello di tre anni , che aveva avuto accesso a una pistola incustodita. Lo riferiscono le autorità della. I fatti sono avvenuti a Fallbrook . La piccola - di cui non sono state rese noto le generalità per "rispetto della famiglia" - ha subito un trauma cranico ed è stata trasportata in un ...a San Diego, in: una bambina di un anno è stata uccisa dal fratellino di 3 anni con un colpo di pistola. Lo riferisce la polizia, secondo quanto riportato da Abc news. La piccola è ...

Lo riferiscono le autorità della California. I fatti sono avvenuti a Fallbrook. La piccola - di cui non sono state rese noto le generalità per "rispetto della famiglia" - ha subito un trauma cranico