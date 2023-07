Seth Rollins | “Prima o poi dovro’ operarmi alla schiena”

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è uno dei veri e propri mattatori della WWE. E’ il campione inaugurale del nuovo titolo mondiale e settimana dopo settimana dimostra di avere ele credenziali per essere considerato una vera e propria del ring di Stamford. L’unica sua pecca sono i tanti infortuni e con alcuni di essi ha praticamente imparato a convivere. Stando alle ultime sue parole addirittura ci sarebbe addirittura bisogno di un intervento. Le problematiche “Provo a cambiare il mio allenamento in base a come sto fisicamente. Ho diverse problematiche alle ginocchia ed al collo da moltodi Wrestlemania 39. Lami da noie dal 2019, probabilmente avrei bisogno di un’operazione ma sto facendo di tutto per prendere tempo ed evitare. Ho provao con le cellule staminali e ...

supera Balor, ma attenzione a Damian Priest Ennesima conferma titolata per il World Heavyweight Champion"Freakin", ma questa volta l'interferenza di Priest è stata fatale. ...Shira Haas interpreta il personaggio di Sabra, inoltre c'è anche la star WWEche si calerà nel ruolo di un personaggio che non è stato ancora rivelato. Anthony Mackie prende il posto di ...Penso che quello disia stato il migliore di tutti fino a ora. E poi lo apprezzo come atleta, è semplicemente fantastico. Sarebbe un onore scontrarmi con lui prima o poi. Night of ...

Le riflessioni di Seth Rollins sulla sua attuale condizione fisica Tuttowrestling

Durante l'ultimo episodio di Raw, la WWE ha ufficializzato il rematch tra Finn Balor e Seth Rollins per Summerslam, con in palio ovviamente il World Heavyweight Championship di quest'ultimo. Nella not ...Seth Rollins ha commentato il suo match di WrestleMania 39 contro Logan Paul, affermando di non avere idea di chi fosse prima del suo arrivo in WWE.