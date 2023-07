Serie A 2023 24 | chi è la favorita per lo Scudetto? Il pronostico di Jacobelli

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Xavier, esperto di calcio, identifica il Napoli come principale candidato allosulla base del mercato estivo. Xavier, noto esperto di calcio, ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo al mercato della Juventus e del Napoli, pronosticando chi potrebbe aggiudicarsi il prossimo. Durante un’intervista a TMW Radio,ha messo in luce alcune strategie di mercato adottate dalla Juventus, affermando: “Giuntoli è stato molto chiaro, ha indicato che la squadra punterà su determinati giocatori, ma nessuno è irrinunciabile. Il futuro del calciomercato dipende in gran parte da Mbappé, che potrebbe lasciare il PSG a parametro zero tra un anno, rendendo la valutazione di 200 milioni per Vlahovic e un potenziale arrivo di Lukaku connessi alle sue scelte”. L’esperto ...