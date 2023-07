Seriate | Medaglia d’Onore ai parenti di 27 seriatesi deportati nei lager

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 luglio 2023). Guido Amigoni, nato ail 2 giugno 1925, professione saldatore, viene rastrellato nella primavera del 1944 dai tedeschi e deportato in Germania. Internato neldi Hannover, rientra a Bergamo il 23 agosto 1945. Angelo Austoni, nato ail 12 luglio 1923, professione carrettiere, fante del 43° Reggimento Fanteria Forlì, è chiamato alle armi nel gennaio 1943. Partecipa alla campagna di guerra in Grecia. L’8 settembre 1943 è fatto prigioniero dai tedeschi e internato sull’isola di Rodi. Liberato dagli inglesi rientra a Bergamo il 26 agosto 1946. Alessandro Santo Barcella, nato ail 2 novembre 1911, professione fornaio. Caporale della Compagnia Sussistenza sezione Panettieri è chiamato alle armi nel marzo 1932, partecipa alla campagna di guerra in Eritrea dall’aprile 1935 ...