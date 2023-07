Sequestrati autocarri per trasporto rifiuti senza autorizzazione

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia municipale di Caserta insieme all’Esercito italiano ha sequestrato treusati per lo smaltimento illecito di; l’operazione rientra nei controlli settimanali disposti nei comuni delle province di Caserta e Napoli ricadenti nella cosiddetta “terra dei Fuochi” dall’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi didella Regione Campania. I tre mezzi sono risultati essere intestati a tre persone casertane, due donne e un uomo, e sono statiper mancanza di copertura assicurativa. Uno degliinoltre era già sottoposto a sequestro amministrativo dal mese di marzo 2022, e il proprietario è stato denunciato per omessa custodia, mentre il proprietario di un altro autocarro è stato denunciato per smaltimento illecito di ...

Centoventuno sanzioni, cinque veicoli, nove patenti ritirate e un conducente denunciato per positività al test antidroga.

