Se sei testimone di un reato puoi finire in un mare di guai | Cosa ti impone la legge

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Esseredi uncomporta degli obblighi che è bene conoscere per non rischiare dinei. In tribunale per accusare una persona di unoccorrono prove. Ecco perché servono le testimonianze di chi ha assistito all’evento. Nei processi civili e penali devono essere portare prove a sostegno della propria tesi. In caso di processo penale sarà il Pubblico Ministero a convincere il giudice della colpevolezza dell’accusato portando in giudizio gli elementi utili a dimostrazione di quanto affermato. Perizie, foto, filmati, documenti, intercettazioni e le testimonianze di chi ha visto commettere ilcomporta esseredi un– Ilovetrading.itProprio grazie alla testimonianza, infatti, si ...