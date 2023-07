Scusa ma ti chiamo amore | dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 19 luglio 2023)ma titra la provincia di Napoli, Roma, Caserta anche se la location più rappresentativa ci porta al Faro di Capo Miseno, che si trova a Bacoli. L’inizio e la fine delcon Raoul Bova e MIchela Quattrociocche sono girate sul faro di Miseno a Bacoli (Napoli) il luogo è anche protagonista di escursioni e attrazione turistica per chi si reca sul posto soprattutto d’estate. Dal faro si può vedere il Golfo di Napoli e quello di Pozzuoli. Come spiega Davinotti i due protagonisti Alex e Niki si incontrano in occasione di un incidente a Piazza Cardinal Consalvi a Roma. Niki va ancora alle superiori e l’istituto che frequenta è il Liceo Statale Giulio Cesare che si trova in Corso Trieste sempre nella Capitale. Alex prenderà una multa per divieto di sosta ...