Screening oncologici | sabato tappa ad Aiello del Sabato

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l'impegno dell'ASL di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i Camper per lodella mammella e del collo dell'utero.22 luglio le unità mobili dell'ASL farannoaddel(spazio adiacente Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta – Viale Unità d'Italia). Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 sarà possibile aderire, senza prenotazione con accesso diretto ai Camper dell'ASL, allogratuito della mammella per le donne dai 50 ai 69 anni (referente dott. Paolo Romano) e del collo dell'utero per le donne dai 25 ai 64 anni (referente dott. Giuseppe De Iesu).