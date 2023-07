(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il Paese del Sol Levante è infatti una destinazione in grado di sorprendere sempre: tra le pieghe di un Paese spesso rappresentato dalla formalità dei suoi abitanti, dall'austerità dei suoi templi e ...

il- Per unire il divertimento alla scoperta della cultura giapponese a Nikko c'è Edo Wonderland Nikko Edomura, parco a tema in cui è riprodotta una porzione di Edo, l'antico nome ......perle anticipazioni e le tendenze di questo straordinario fenomeno culturale, che ha condizionato, e continua a condizionare, l'immaginario collettivo di tutto il mondo. Ilalla ...... attendono i visitatori che non vedono l'ora diil mondo latinoamericano. Un appuntamento ... All'interno del format troviamo anche il Festival delcon annesso Sushi Village, l'Holi ...

Scoprire il Giappone con tutta la famiglia TGCOM

Chi volerà in Giappone con la propria famiglia dopo la fine delle scuole potrà scoprire moltissime attrazioni e vivere momenti di svago e puro divertimento: dal famosissimo parco Disneyland a quello ...Un fenomeno ormai globale e in continua espansione, all'insegna dell'inclusività: lo celebriamo con 10 curiosità sulle faccine ...