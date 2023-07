Scopri come trasformare una bottiglia di plastica in un geniale condizionatore che salva la bolletta

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi Notiziele vecchie bottiglie dipossono diventare un'innovativa soluzione per sfuggire al caldo estivo! Ehi, amici del web! Avete mai pensato a cosa poter fare con tutte quelle vecchie bottiglie diche avete in casa? Ebbene, sembra che Ashis Paul, un brillante imprenditore bengalese, abbia trovato una rispostaa questa domanda. Questo creativo uomo d'affari ha infatti inventato un sistema perle bottiglie diin un vero e proprio impianto di aria condizionata! E non parliamo di un semplice gadget, ma di un dispositivo 100% sostenibile che non necessita di corrente elettrica per funzionare. Uneco-friendly per i villaggi rurali del Bangladesh Incredibile, vero? Ma ...