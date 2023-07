Scoperta un’insolita stella a due facce da un team guidato dall’astrofisica italiana Ilaria Caiazzo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Soprannominata Janus, come l’antica divinità romana Giano bifronte, potrebbe rappresentare un rarissimo stadio di transizione dell’evoluzionere mai visto prima. È stata infattia due: è una nana bianca con un lato composto da idrogeno e l’altro da elio. Lo studio è pubblicato su Nature da unteorica, che ha studiato in Italia, fra Genova, Pisa e Milano, e che oggi lavora negli Stati Uniti presso il California Institute of Technology (Caltech). La nana bianca che ha lasciato i ricercatori a bocca aperta è una piccolaa secco di carburante come sarà il nostro Sole a fine vita. ...