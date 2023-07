Sconto pazzesco per te e la tua famiglia | IVA al 4% | Le cose da acquistare

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La Legge 104 consente di beneficiare dell’IVA agevolata al 4% anziché al 22%, ma solo su determinati prodotti e con specifici requisiti. La Legge 104 stabilisce una serie di benefici economici e fiscali per i soggetti disabili e i familiari che li assistono, al fine di favorire l’autosufficienza e l’integrazione. La Legge 104 prevede l’IVA al 4% su alcuni acquisti (ilovetrading.it)Uno dei benefici più vantaggiosi è l’IVA agevolata al 4% al posto di quella ordinaria al 22%, per i seguenti sussidi: piattaforme elevatrici, dirette a facilitare la mobilità dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; protesi e sussidi per menomazioni funzionali permanenti, ad esempio protesi dentarie, apparecchi ortopedici o per l’audizione; poltrone per inabili e soggetti con difficoltà alla deambulazione; costruzione di opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche; acquisto di ...