Sciopero degli attori | Hollywood si ferma | motivi e conseguenze

(Di mercoledì 19 luglio 2023) A settimane di distanza dalle mobilitazionisceneggiatori, lo Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) ha indetto lo. Si tratta del più grandedel settore cinematografico, il primo che riguarda due categorie contemporaneamente. Ma quali potrebbero essere gli effetti a lungo termine? Le preoccupazioni connesse all’AI e le condizioni di lavoro sempre più precarie continuano a destare le preoccupazioniaddetti ai lavori del mondo dello spettacolo. Se da diverse settimane – così come accaduto nel 2007-2008 – gli sceneggiatori e gli autori televisivi hanno smesso di lavorare, a loro si sono uniti negli ultimi giorni anche gli: cause e ...

Non ci saranno, invece, Matt Smith e Asa Butterfield, che aderiscono allo sciopero attori e sceneggiatori americani e quindi non possono partecipare a nessun tipo di manifestazione: ...Giffoni Film Festival 2023 - Lo sciopero attori blocca gli incontri con Matt Smith ed Asa Butterfield Gli incontri con Matt Smith - star delle serie Doctor Who e House of the Dragon - ed Asa ...

Il prossimo lunedì 24 luglio l'organizzazione sindacale Usb ha indetto uno sciopero della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 12.30 ...Esperito ieri in Prefettura a Messina il tentativo di raffreddamento dopo lo stato di agitazione al Policlinico proclamato dal sindacato Nursind, a causa della ...