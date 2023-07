Schlein | “Sul salario minimo il Pd non mollerà di un centimetro”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 19 luglio 2023) ROMA – Il Pd non intende “mollare di un” sul. Lo ha detto la segretaria Ellyarrivando alla Camera. “Il governo Meloni non può non vedere che ci sono 3,5 milioni di lavoratori e lavoratrici che sono poveri anche se lavorano. Sono dati che ha dato l’Istat qualche giorno fa. I sondaggi di questi giorni dimostrano che c’è un’attesa del 75% delle italiane e degli italiani intervistati a favore del”, ha aggiunto la leader Dem. “La proposta delle opposizioni, unitaria, vuole rafforzare la contrattazione collettiva e dire che quella contrattazione non può scendere sotto i 9 euro. Proposta che riguarda la dignità del lavoro in questo paese, assurdo che la destra continui a cercare di respingerla. Non molleremo di un”, ...