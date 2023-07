(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Siamo qui non solo per ricordare ma per trarrememoria di Paolo Borsellino, e vogliamo ricordare anche gli agenti della scorta uccisi qui insieme a lui, un esempio che deve portarci ad un ...

... oggi a Palermo in occasione del trentunesimo anniversario della strage di via D'Amelio."Ilalle mafie parte anche dalla giustizia sociale - ha aggiunto- Lo Stato deve poi stare ...... dalla cultura, da un grande investimento nell'educazione e nelle scuole ", ha sottolineato. 'Ilalle mafie parte dalla lotta per la giustizia sociale che sottrae terreno alla ......mafia La mafia può contestare un governo che ha fatto tutto quello che andava fatto sul... Anche Ellya Palermo Sarà certamente in via D'Amelio Elly, e parteciperà al minuto ...

Schlein: contrasto alle mafie parte dalla giustizia sociale Agenzia askanews

Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein, oggi a Palermo in occasione del trentunesimo anniversario della strage di via D’Amelio. “Il contrasto alle mafie parte anche dalla giustizia sociale – ha ...A Palermo le commemorazioni a 31 anni dalla strage di via D'Amelio in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta. "Chi fa queste polemiche non aiuta le istituzioni.