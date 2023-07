Scherma | Mondiali 2023 | le squadre di spada si giocano tanto nel cammino di qualificazione alle Olimpiadi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La strada verso Parigi passa da Milano per laazzurra. Il Mondiale è un crocevia fondamentale in chiaveolimpica per le due, che siveramente moltissimo nella rassegna iridata di casa. Le donne sono sicuramente in una situazione migliore, mentre gli uomini sono praticamente costretti ad ottenere un buon risultato dopo un inizio complicato. Il bronzo agli Europei è sicuramente un buon segnale per entrambe le, che si presentano comunque a Milano con l’obiettivo di salire sul podio mondiale. Il quartetto femminile dà sicuramente molte più certezze con le quattro ragazze che sono sempre competitive nei grandi appuntamenti. Quello maschile ha vissuto sicuramente unmolto più altalenante, tipico comunque di una...

Dal 22 al 30 luglio 2023 arrivano per la prima volta a Milano all'Allianz Mico i Campionati Seniores di: 9 giorni di stoccate e parate per mettersi al collo una medaglia e guadagnarsi un posto alle Olimpiadi di Parigi del 2024. 1200 atleti da 165 nazioni si sfidano sulle ...

Lo scoprimento della targa è un momento di celebrazione voluto a preludio dei Mondiali di scherma che Milano ospiterà all'Allianz MiCo dal 22 al 30 luglio.