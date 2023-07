Scherma | Mondiali 2023 | Italia su buoni livelli nella sciabola | a Milano il salto di qualità?

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un Mondiale per la conferma e per ipotecare la qualificazione olimpica. Questo è il doppio obiettivo dellaazzurra in vista della rassegna iridata sia a livello individuale sia con la squadra. Proprio i due quartetti hanno i fari puntati, visto che la partecipazione a Parigi 2024 passa proprio dal rendimento delle due squadre. Agli ultimi Europei sono arrivate due medaglie d’argento importanti e che hanno dimostrato l’ottimo stato di salute dellana. Purtroppo la Francia si è imposta in entrambe le finali, ma l’, con i punti conquistati, adesso si trova comunque in una posizione di assoluto controllo nel ranking olimpico. Ildidelle due squadre passa proprio dal Mondiale, con un oro iridato che può essere veramente la scossa giusta anche in ...

Gli atleti russi e bielorussi potranno partecipare aidia Milano, in programma dal 22 al 30 luglio, ma potranno gareggiare solo in forma individuale e senza inno e bandiera. Inoltre sono anche stati esclusi dalle gare a squadre. ci sarà ...tra nuoto, atletica leggera,, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a Fukuoka, in Giappone, per i campionatiWorld Aquatics . Un evento che metterà in palio ...tra nuoto, atletica leggera,, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a Fukuoka, in Giappone, per i campionatiWorld Aquatics . Un evento che metterà in palio ...

La delegazione ucraina ha annunciato che non intende sfidare nelle gare singole gli atleti di Russia e Bielorussia ...Lo scoprimento della targa è un momento di celebrazione voluto a preludio dei Mondiali di scherma che Milano ospiterà all'Allianz MiCo dal 22 al 30 luglio. Con questa targa "Milano vuole dire grazie ...