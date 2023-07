Scegliamo di non scegliere | Ipocrisia dem sulla maternità surrogata

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Si può essere contemporaneamente favorevoli a chi ricorre all'utero in affitto all'estero e non condividere la battaglia di chilo vuole rendere legale in Italia? È il paradosso in cui è caduto il Partito democratico, stretto da una parte dalla volontà di dire no a tutto ciò che propone il centrodestra e, dall'altra, dall'imbarazzo di non poter sostenere l'ultima proposta di +Europa. La proposta di legge sull'introduzione del reato universale di(prima firmataria Carolina Varchi di Fratelli d'Italia), in discussione nell'Aula della Camera, ha come primo effetto quello di scoperchiare lo strano gioco del Pd. Il partito di Elly Schlein, infatti, ha fatto sapere ieri che voterà contro il provvedimento presentato dalla maggioranza. Ma, allo stesso tempo, ha annunciato che si asterrà quando bisognerà votare l'emendamento di Riccardo ...

