Scambio Roma-Bologna | la trattativa si accende

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Possibiletra: lapuò entrare nel vivo, ci sono stati anche contatti con l’entourage del giocatore. Il calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo, coinvolgendo anche la Serie A. Certo, molte sono state fin qui le operazioni in uscita. Specialmente per mano degli arabi. Ma molto si sta muovendo anche internamente, tra i club. A questo proposito, infatti, tra ladi José Mourinho e ildi Thiago Motta potrebbe decollare un affare di. Sono due i giocatori coinvolti nella possibile operazione. Lasta cercando specialmente un attaccante per andare a sostituire Tammy Abraham che, a causa di un infortunio, resterà fermo parecchi mesi. Gli occhi sono puntati su Alvaro Morata, giocatore su cui c’è ...