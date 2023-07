Sbanda autopompa dei vigili del fuoco | morto un pompiere Stava andando a spegnere un incendio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Era alla guida dell’per andare aun, quando il mezzo hato e si è schiantato contro una villetta. Un vigile deldi 55 anni ènell’incidente stradale avvenuto sulla provinciale 222, in provincia di Torino. Insieme ai suoi colleghi – erano in 5 a bordo del mezzo, tutti del distaccamento di Ivrea –noa Castellamonte dopo la segnalazione di un piccolo rogo nato dal cortocircuito di un elettrodomestico. Nell’incidente altri due pompieri sono rimasti feriti, ma in modo lieve. Le condizioni del 55enne invece sono parse subito gravi: è stato ricoverato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, ma i tentavi di rianimazione non hanno avuto successo. Come riporta Repubblica, la dinamica più probabile è che ...