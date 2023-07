Sassuolo-Pafos oggi in tv | canale | orario e streaming amichevole 2023

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Alle 17:00 di, mercoledì 19 luglio ilsfiderà il, squadra che milita nella Divisione A, la massima serie del campionato di calcio cipriota, in un testnel ritiro di Vipiteno. Mentre entra nel vivo la preparazione degli uomini di Dionisi, il tecnico cerca buone risposte anche dai volti nuovi, a partire da Mulattieri, arrivato dall’Inter dopo la cessione di Frattesi ai nerazzurri. Al momento non sono previste dirette tv odell’, ma è possibile che ildecida di trasmettere la partita sui suoi canali social. Sportface.it, oltre a tenervi aggiornati sulle informazioni legate ad una diretta dell’evento, vi offrirà un live testuale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

...- Salernitana " "Stirpe" di FrosinoneMercoledì 2 agosto Ore 20.30 " Parma -" ... locale " Bad Kleinchircheim Sabato 22 luglio Udinese -" Bad Kleinchircheim Martedì 25 luglio ...... ore 18:00, "Stirpe" di Frosinone Frosinone - Salernitana15 luglio, ore 17:30, Vipiteno- Real Vicenza: 19 luglio, ore 17:00, Brunico23 luglio, ore 17:00, ...Date delle amichevoli Sabato 15 Luglio ore 17.30 a Vipitenovs Real Vicenza (Dilettanti) Mercoledì 19 Luglio ore 17.00 a Brunicovs(Serie A Cipro) Domenica 23 Luglio ore 17.

Pafos Sassuolo probabili formazioni amichevole e dove vederla in tv Sassuolonews.net

Le squadre europee iniziano a prepararsi per la stagione 2023/2024. Si è già cominciato con le prime grandi amichevoli per scaldare i motori in vista dei campionati. Cinque squadre italiane della nost ...Aggelos Neophytou e Andreas Ioannou sono i primi due ciprioti nella storia del Sassuolo Calcio, seppur (per ora) a livello di Primavera. I contratti dei due giocatori, arrivati rispettivamente dall’Om ...