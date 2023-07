Sassuolo | 2-1 al Pafos | in gol Berardi e Defrel

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo i 22 gol al Real Vicenza, ilbatte 2-1 ilnella seconda amichevole di Vipiteno. Senza Frattesi, ceduto all’Inter, aspettando Boloca, il centrocampo neroverde riparte da Matheus Henrique e Thorstvedt. A sbloccare il risultato però è la formazione cipriota, che realizza l’1-0 grazie allo spunto di Valakari dopo una sbavatura in impostazione degli uomini di Dionisi. Ilpareggia al 26’: Kyriakopoulos serve una palla a centro area per il mancino vincente diche vale l’1-1. Al 36’ Pinamonti ci prova da posizione difficile, ma la palla finisce sul fondo. Al 59’ punizione dalla trequarti di Henrique, sul secondo palo colpo di testa di Mulattieri (entrato insieme all’altro neo acquisto Volpato) che esce di poco. All’80’ Volpato conquista una punizione dal limite, calcia Matheus Enrique, la ...

Termina con una vittoria tirata la seconda amichevole stagionale del Sassuolo, dopo la rocambolesca vittoria per 22-0 sul Real Vicenza. Sul campo di Brunico i ciprioti del Pafos bloccano la formazione ...Il Sassuolo vince 2-1 in amichevole contro i ciprioti del Pafos. La miglior notizia possibile per il tecnico Alessio Dionisi e per i fantallenatori arriva da Domenico Berardi: è suo il pareggio nerove ...