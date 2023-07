Sant’Angelo in Formis | le confederazioni di CGIL CISL e UIL ricordano i lavoratori caduti nella strage della cava

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Capua/in. Ieri pomeriggio, ledie UIL di Caserta rappresentate dai segretari generali Sonia Oliviero, Giovanni Letizia e Pietro Pettrone, con le segreterie e le categorie, insieme alla vice sindaca di Capua Marisa Giacobbone, don Franco Duonnolo, i parenti delle vittime e le cittadine e i cittadini diin, hanno ricordato i, nel 1951. Sentite e commosse le testimonianze dei parenti ecomunità religiosa che li ha assistiti sin dal primo momento e del sindacato che anche all’epoca ha rivendicato il riconoscimento delle vittime come morti sul ...

La prefettura ha dato il via libera all'apertura dell'ufficio anagrafe: anche la delegazione diinpotrà rilasciare le carte d'identità. Juvecaserta. I bianconeri il prossimo anno ...La cerimonia è in programma domenica 25 giugno, alle ore 19, all'Abbazia Benedettina diin(Capua). Un'occasione importante per celebrare il decimo anniversario della Fondazione ...... domenica 25 giugno alle ore 19 parteciperà alla celebrazione della Santa Messa presso la Basilica Benedettina diin, che sarà presieduta dal vescovo di Caserta, mons. Pietro ...