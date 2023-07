San Severo | attentati dinamitardi a negozi | misure cautelari per dodici indagati Accuse a vario titolo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Durante la notte del 19 luglio 2023, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, supportati in fase operativa anche dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Puglia” e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno dato esecuzione, in San, ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso Tribunale di Foggia, su proposta della locale Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini, nei confronti di 12 soggetti, 11 italiani ed un cittadino albanese. Cinque di questi sono stati destinatari della custodia in carcere, due della misura degli arresti domiciliari, tre dal divieto di dimora e due dall’obbligo di presentazione della P.G. La complessa ed articolata indagine in questione, convenzionalmente denominata “STREAMING”, è nata dopo i violenti ...

San Severo, attentati contro esercizi commerciali: altri 7 arresti, 12 indagati La Gazzetta del Mezzogiorno

Durante la notte del 19 luglio 2023, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, supportati in fase operativa anche dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Puglia” e del Nucleo Ci ...Le indagini sulle bombe di inizio 2022 svelano il ritorno in auge di Ciro Felice Nardino che in semilibertà aveva avviato una fiorente attività illecita. Il suo covo Un magazzino ...