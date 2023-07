(Di mercoledì 19 luglio 2023) commenta A San, in provincia di, unè morto in seguito alle ferite riportateuna, avvenuta martedì pomeriggio, in un. La vittima, Raffaele ...

commenta A San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, un operaio è morto in seguito alle ferite riportate dopo una caduta, avvenuta martedì pomeriggio, in un cantiere. La vittima, Raffaele Foresta, 59 anni,

San Giuseppe Vesuviano (Napoli), operaio muore dopo caduta in cantiere TGCOM

A San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, un operaio è morto in seguito alle ferite riportate dopo una caduta, avvenuta martedì pomeriggio, in un cantiere. La vittima, Raffaele Foresta, 59 ann ...San Giuseppe Vesuviano (Napoli), 19 luglio 2023 – Non ce l’ha fatta ed è deceduto in ospedale Raffaele Foresta, 59enne di Roccarainola, rimasto vittima ieri di un infortunio sul lavoro. L'uomo, un ...