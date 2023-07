Samuele Ricci come vice Lobotka? Il Napoli punta il giocatore granata | servono 25mln

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilsonda il mercato alla ricerca di talenti emergenti per far salire qualitativamente la squadra: occhi sudel Torino. NOTIZIE CALCIO– Ilsegue attentamente anche giovani prospetti, quei calciatori già talentuosi ma con ampi margini di crescita. Il club azzurro, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, ha messo nel mirino il centrocampista classe 2001 del Torino,riportato nell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Il gioiello torinese è tra i nomi che stanno attirando l’attenzione del. Il Mattino, nel suo spazio dedicato al calcio, scrive: “Non è mai stato facile fare affari con Cairo, e pure questa volta è chiaro che sarà faticoso trovare un’intesa, ma nel listone ...

Calciomercato Napoli - Non è mai stato facile per il Napoli fare affari con il presidente del Torino Urbano Cairo , ma piace, jolly di centrocampo, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino . Napoli sudel Torino CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...L'annuncio è arrivato dal sito della società partenopea 11.11 -resta un'obiettivo su cui Lotito continuerà a lavorare, anche se non sarà facile convincere Cairo. La Lazio non molla la ...Commenta per primoè balzato in cima alla lista dei preferiti a centrocampo della Lazio per il ruolo di regista. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport , raccontando che dopo la prima offerta da 35 milioni ...

Lazio, Lotito non molla Samuele Ricci e Zielinski Corriere dello Sport

Il club di Aurelio De Laurentiis, come riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, ha messo nel mirino il baby gioiello del Torino, Samuele Ricci.CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Samuele Ricci non è solo uno dei giovani più interessanti del panorama italiano ma è anche un obiettivo che piace e non poco alla ...