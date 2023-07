(Di mercoledì 19 luglio 2023) È la doppietta di Manoloa finire in vetrina nella seconda amichevole stagionale delladoria nel ritiro di Livigno. Finisce 5 - 1 contro il Rapperswil Jona, compagine della Serie C ...

È la doppietta di Manolo Gabbiadini a finire in vetrina nella seconda amichevole stagionale della Sampdoriaritiro di Livigno. Finisce 5 - 1 contro il Rapperswil Jona, compagine della Serie C svizzera. Pirlo conferma il modulo (4 - 3 - 3) ma cambia alcuni protagonisti: tra i pali ritorna Audero per la ...A disposizione ed entraticorso della gara : Mulaj, Iapichino, Morgado, Istrefaj, Konan, Espoir. Allenatore : Sesa. Arbitro : Pasculli di Como. Assistenti : Lombardi di Pontedera e Annoni di Como.video, i giocatori dellae del Rapperswill - Jona rientrano in campo a Livigno, sotto una debole pioggia, dopo l'intervallo

Samp, nel secondo test brilla Gabbiadini e si rivede Audero Agenzia ANSA

Si sfidano anche sui palchi dei concerti, genoani e sampdoriani, è sempre derby, anche senza le due squadre in ...È la doppietta di Manolo Gabbiadini a finire in vetrina nella seconda amichevole stagionale della Sampdoria nel ritiro di Livigno. Finisce 5-1 contro il Rapperswil Jona, compagine della Serie C svizze ...