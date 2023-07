Salvatore Borsellino | “Meloni? Chi ha paura delle nostre agende rosse è meglio che stia a casa”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “La presidente del Consiglio, Giorgia, ha detto che non viene in via D’Amelio perché teme le contestazioni. Se fosse venuta le avrei detto che contestazioni non le faccio, questo è un luogo sacro”. A dirlo, dal palco, in via D’Amelio, è stato il fratello di Paolo. “Le avrei chiesto come concilia il suo impegno antimafia, a parole, con le recenti esternazioni del ministro Carlo Nordio, che vorrebbe smantellare la legislazione antimafia. Lei ha avutodi venire in via D’Amelio – ha continuato – ma noi non facciamo altro che sollevare le. Se hannodi queste cose, allora ècheno aloro”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

"Non è venuta qui per paura di essere contestata", ha detto, fratello del giudice Paolo, "a lei dico di non avere paura perché noi non respingiamo nessuno". A distanza le ha ..., fratello del magistrato ucciso, a sporcarle la narrazione: "Qui ma qui non ci sono mai state manifestazioni violente. Per quei personaggi verso i quali manifestiamo dissenso ...Presente sul palco, insieme ai volontari,, fratello di Paolo. 19 luglio 2023

Suona il Silenzio in via D'Amelio, Salvatore Borsellino alla Meloni: «Non deve avere paura a venire qua Giornale di Sicilia

(LaPresse) A Palermo, sul palco in cui si svolge la commemorazione del 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio, dopo il minuto di ...Per ricucire il rapporto con il variegato mondo dell'antimafia, la premier non esita a prendere le distanze dal suo ministro sul concorso esterno. "Le ...