Salva-infrazioni | via libera del Senato al decreto che estende lo scudo penale sull’ex Ilva

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Viadall’Aula delal cosiddetto dl: i voti favorevoli sono stati 79, i contrari 26, gli astenuti 27. Ora per il viadefinitivo servirà il passaggio alla Camera. Il provvedimento punta a chiudere appunto le procedure di infrazione e pre-infrazione dell’Unione europea pendenti nei confronti dello Stato italiano. Ma con un emendamento firmato dal ministro per il Pnrr Raffaele Fitto prevede anche l’ultimotaggio per l’exesteso, museruola al sindaco di Taranto e impianti accesi anche se confiscati. Il testo dell’emendamento ha la volontà dichiarata di chiudere leeuropee sullo stabilimento, ma si spinge molto oltre. Innanzitutto i progetti per la ...

Il provvedimento mira ad agevolare la chiusura di 8 procedure di infrazione, di 7 casi di pre - infrazione e di un caso di aiuto di Stato, ...L'Aula del Senato ha approvato con 79 si', 26 no e 27 astensioni il DlUe che passa ora all'esame della Camera. Fra le novita' approvate a Palazzo Madama quella che inserisce le misure sul piano di decarbonizzazione dello stabilimento ex - Ilva di ...L'Aula del Senato ha approvato un emendamento a prima firma del presidente della commissione Finanze, Massimo Garavaglia (Lega), al Dlche detta una interpretazione autentica delle ...

Roma, 19 lug – Dall'aula del Senato, con 79 sì, 26 no e 27 astenuti, via libera al decreto "salva-infrazioni", recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione e ...