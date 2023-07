Salute | Casasco Fmsi | “Età biologica può vincere su quella anagrafica”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – L’etàche vince sull’età: una sfida possibile attraverso il trasferimento delle conoscenze medico-scientifiche della medicina dello sport a favore del sistema socioeconomico del Paese per coniugare, economia e sistema sociale. È il tema del XXXVII Congresso nazionale della Federazione medico sportiva Italiana () “Età, età2.0. Una longevità in”, che si svolgerà a Roma, al Centro congressi dell’Hotel Rome Cavalieri, da domani al 22 luglio. "L’idea del congresso èdi riuscire a trasferire le conoscenze acquisite dalla medicina dello sport sugli atleti nella vita quotidiana, nella lotta alle malattie non trasmissibili: un po’ come trasferire le tecnologie acquisite con la ...