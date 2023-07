Salario minimo | Scotto Pd a Tajani | ' pensi a lavoratori non a comunisti'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Povero, con tutti questiche ci sono in giro c'è davvero da preoccuparsi. La Svimez certifica che nel Sud il 25% deisalariati sono sotto i 9 euro. Portarli sopra quella soglia significherebbe ridurre una parte rilevante del gap delle retribuzioni tra Mezzogiorno e resto del Paese. Ma, si sa, queste sono robe che succedevano in Unione Sovietica. Meno male che in Italia si possono fare plusvalenze da un milione di euro in 58 minuti vendendo semplicemente una casa. Quello sì che è unricco, altro che. In ogni caso, anche oggi in commissione Lavoro alla Camera continueremo a difendere la nostra proposta. Perché la destra deve ritirare quel vergognoso emendamento soppressivo che è uno schiaffo a 3 milioni e ...

Elly Schlein vuole raccogliere le firme per il. 'È inaccettabile che la destra volti la faccia da un'altra parte. Ilè una misura su cui le opposizioni hanno unito le forze per chiedere che non si scenda sotto i 9 ...'L'onorevole Foti di Fratelli d'Italia boccia la proposta didelle opposizioni perché 'non ha copertura'. Ebbene sì, tra i meriti della nostra proposta vi è quello di non pesare sul bilancio dello Stato ma anzi portare maggiori contributi alle ...Elly Schlein: 'Pronti ad una raccolta firme. Il 75% degli italiani è d'accordo con noi' Continua la battaglia delle opposizioni sul. La segretaria del Pd insiste perchè questo ...

Sarà ancora battaglia oggi in commissione Lavoro, dove le opposizioni faranno di tutto per allungare i tempi e far slittare ancora il voto sull'emendamento soppressivo del centrodestra, che mira ad ...Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Povero Tajani, con tutti questi comunisti che ci sono in giro c’è davvero da preoccuparsi. La Svimez certifica che nel Sud il 25% dei lavoratori salariati sono sotto i 9 e ...