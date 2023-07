Salario minimo | Schlein | ' sottrae terreno a ricattabilità mafie' **

'Ci sono 3 milioni e mezzo di poveri anche se lavorano. Non credo che il governo di Giorgia Meloni possa voltare la faccia dall'altra parte. Se ostacolano' la proposta sul'non fanno un dispetto a noi, ma calpestano i diritti delle persone. Come si fa a costruire una famiglia, a uscire di casa senza una prospettiva e senza undignitoso Spero che ...Legalità e lotta per undignitoso sono 'strettamente connesse. Noi ci battiamo per rafforzare la contrattazione collettiva' ma diciamo che 'sotto i 9 euro l'ora non è lavoro, è sfruttamento. La giustizia sociale è un ...'Bene rinvio a martedì su #SalarioMinimo. La destra rifletta sulla soppressione di una legge di civiltà e non la trasformi in uno scontro tra tifoserie, facendo un torto a milioni di lavoratori con ...

Salario minimo: per la Ue in Italia sarebbero giusti 7,68 euro l'ora ... Open

Tutto sul salario minimo: Elly Schlein è decisa a fare della proposta unitaria delle opposizioni la madre di tutte le battaglie. Tanto che ...Prosegue l’ostruzionismo dell’opposizione, bagarre quando parla Conte. Che ricorda la sua proposta sulla retribuzione minima. Tre anni fa il progetto era sostenuto anche dalla destra e dalla Lega. Sco ...