Salario minimo | Rizzetto Fdi | ' voto martedì non è rinvio | approdo in aula il 28 7'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "In Commissione Lavoro non c'è stato nessundelsulminino. I lavori riprenderannocome da normale tempistica per l'inil 28 luglio. Chi dice che c'è stato un, afferma palesemente una cosa strumentalmente errata. La proposta di andare aprossimo era scritta in modo chiaro, ore prima, nello speech che avevo allestito per l'Ufficio di Presidenza". Così il presidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati, Walter(FdI).

Roma, 19 lug. " "Bene il rinvio a martedì della discussione in commissione lavoro sulla proposta delle opposizioni sul. Ora la destra ha tempo per riflettere, modificare la sua volontà di sopprimerlo ed evitare uno scontro tra tifoserie su un tema così importante per il Paese". Così la vicepresidente ...Roma, 19 lug. " "L'ostinazione con cui la maggioranza si oppone alla nostra proposta per ilè davvero incomprensibile. Pensano di fare un torto alle opposizioni ma in realtà lo fanno a milioni di lavoratrici e lavoratori. Martedì continuerà in commissione lavoro la battaglia ...approfondimento Pd, Schlein sul: sotto i 9 euro all'ora è sfruttamento FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Poste italiane assume, come inviare la ...

Svimez spiega perché il salario minimo serve. Al Sud un dipendente su quattro guadagna meno di 9 euro l'ora L'HuffPost

(LaPresse) Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, torna di nuovo sulla questione del salario minimo, cavallo di battaglia dei pentastellati. "Sono intervenuto in Commissione Lavoro ...