Salario minimo | Richetti | ' inspiegabile non è dire no | ma non avere proposta' **

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "La maggioranza ci chiede un po' di tempo? Ma che risposta è? Scappa chi non ha un contro". Così Matteodi Azione in commissione Lavoro alla Camera. "Siamo in presenza di contratti di lavoro che ormai gli organi della giustizia devono perseguire e quindi la cosa che diventa davveronon è essere contrari a una, mano senza offrire un'alternativa ed è inaccettabile che la maggioranza tutta impedisca il confronto con un emendamento soppressivo".

Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte nel suo intervento in Commissione Lavoro dove è in corso la discussione sul. CameraL'opposizione fa ostruzionismo in commissione lavoro di Montecitorio per rallentare il voto dell'emendamento soppressivo ala 9 euro. La destra fa muro. Ma spuntano precedenti Solo un anno fa Salvini era d'accordo: "Se ilriguarda i lavoratori non coperti dai contratti collettivi nazionali , è ...

Salario minimo, la maggioranza tenta il blitz ma opposizioni sventano il voto Sky Tg24

“La presidente Meloni non ha dimostrato alcuna sensibilità sul tema del salario minimo e a me sembra che ci sia un atteggiamento completamente ...In questo Stato montuoso e in mezzo alla natura i salari sono molto alti. Quello minimo è di 2.447 euro, quello medio addirittura a 4000 euro netti. Ma se lavorate in un’ azienda con più di 250 ...